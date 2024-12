LSEG cede quota in Euroclear per 455 milioni di euro

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Il(LSEG), che gestisce la Borsa di Londra, ha completato laper un corrispettivo totale di 455 milioni di euro. TCorp è il partner di servizi finanziari del governo del Nuovo Galles del Sud.Euroclear forniscenazionali e transfrontalieri per obbligazioni, azioni, derivati ??e fondi di investimento, nonché servizi di gestione delle garanzie. Euroclear serve circa 2.400 istituti finanziari, che utilizzano la sua piattaforma per accedere a 50 mercati diversi e regolare transazioni in 45 valute. Per loro conto, il gruppoe ha abilitato 299 milioni di transazioni nette nel 2023, per un valore equivalente a 1.072 trilioni di euro.TCorp è il partner di investimento e gestione finanziaria del settore pubblico del, Stato dell'Australia sud-orientale. È uno dei primi 10 gestori di investimenti australiani, con 115 miliardi di dollari di asset in gestione."Euroclear è una componente fondamentale dell'infrastruttura del mercato finanziario mondiale - ha detto il Chief Investment Officer di TCorp, Stewart Brentnall - Questa è unache offre rendimenti e crescita resilienti, nonché diversificazione del portafoglio ai nostri clienti. Non vediamo l'ora di lavorare con il consiglio di amministrazione e la dirigenza di Euroclear".