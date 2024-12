Mare Group, Websim avvia copertura con Buy e TP a 8 euro

Intermonte

Mare Engineering Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () ha avviato la copertura su, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, con" ediper azione. Gli analisti credono che il modello di business, associato a una vocazione fortemente acquisitiva e a un mercato in crescita, che beneficerà anche dei fondi del PNRR, fanno di Mare Group unanei prossimi anni.Nel, Mare Group ha raggiunto un record di VoP a 39,4 milioni di euro (CAGR 2020-2023 del 31%), trainato da M&A e crescita organica, mentre l'EBITDA ha raggiunto 10 milioni di euro (CAGR 14%, margine 25.4%). L'utile netto è stato di 2,4 milioni di euro (CAGR 11%). L'indebitamento netto è salito a 25,6 milioni di euro da 8 milioni di euro nel 2020, spinto dai forti investimenti intangibili (24,5 milioni di euro nel triennio), principalmente R&S, dall'e dalla crescita del circolante. Neidel 2024 il VoP è stato di 29,8 milioni di euro (+14% YoY), l'EBITDA 7,4 milioni di euro (+23% YoY) e l'indebitamento netto è sceso a 17,9 milioni di euro.Nelle stime di Websim sono in linea con la parte alta della guidance: VoP 45 milioni di euro (+14% YoY), EBITDA 14 milioni di euro (+40% YoY), indebitamento netto 14 milioni di euro.Secondo le stime del broker, ilneldovrebbe crescere a un CAGR di circa il 18%, raggiungendo circa 74 milioni di euro nel 2027.La, che ha un EBITDA margin intorno al 10%, mentre nei due anni successivi dovrebbe risalire grazie ai margini crescenti previsti sulle Tech Platforms, che nel 2027 dovrebbero arrivare a rappresentare circa il 38% del valore della produzione dal 17% stimato per il 2024. Viene stimato pertanto un EBITDA margin consolidato poco sopra il 29% nel 2025, pari ad un EBITDA di quasi 17 milioni di euro, che dovrebbe crescere fino a quasi il 33% nel 2027, con l'EBITDA atteso oltre 24 milioni di euro.Gliper via della riduzione dell'indebitamento e trasformarsi in proventi finanziari netti nel 2027 (0,3 milioni di euro). Il tax rate è assunto pari al 28% sull'intero periodo e l'superando 13 milioni di euro nell'ultimo anno di stime.Viene stimato un, al netto di capex complessivi di circa 11 milioni di euro e investimenti in capitale circolante limitati a circa 6 milioni di euro grazie alla riduzione attesa dei giorni clienti a circa 165, dagli attuali 215. L'indebitamento finanziario netto è stimato in calo a circa 8 milioni di euro nel 2025, mentre nel 2026 la posizione finanziaria netta dovrebbe diventare positiva per 4 milioni di euro e raggiungere il livello di 21 milioni di euro nel 2027.