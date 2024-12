Processo SREP 2024: Gruppo Cassa Centrale ampiamente sopra requisiti minimi patrimoniali richiesti dalla BCE

(Teleborsa) -ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea la decisione che stabilisce i proprial termine del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto nel 2024 ().La decisione richiede al Gruppo di soddisfare a livello consolidato un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di secondo pilastro, di cui almeno il 56,25% deve essere composto da capitale primario di classe 1 (CET1) e il 75% da capitale di classe 1 (Tier1).Considerando il requisito patrimoniale complessivo (Overall Capital Requirement - OCR), è richiesto al Gruppo Cassa Centrale di soddisfare su base consolidata une un. Si evidenzia, inoltre, come tale requisito sarà maggiorato dellaa fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer – SyRB) che dovrà essere raggiunto gradualmente costituendo una riservadelle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024 e il rimanente 0,5% entro il 30 giugno 2025.con un Total capital ratio composto quasi interamente da capitale CET1. Al 30 settembre 2024 entrambi gli indicatori patrimoniali superano ampiamente le soglie minime regolamentari fissate dalla Decisione SREP, attestandosi:(26,05% fully loaded),(26,05% fully loaded)La decisione avrà effetto