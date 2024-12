S&P, nel 2025 emissioni cartolarizzazioni per 135 miliardi in Europa

(Teleborsa) -, attestandosi a 135 miliardi di euro nel 2025, grazie a una base sempre più ampia di originator e sponsor, a prospettive migliori per la maggior parte delle aree di prestito sottostanti e a un maggiore coinvolgimento del mercato da parte delle banche originator, spinte da esigenze di finanziamento e di trasferimento del rischio.Lo scrivenell'outlook per il 2025 sul segmento della finanza strutturata europea, pubblicato oggi, "European Structured Finance Outlook 2025: Up In The Air", secondo cui i rating della finanza strutturata hanno per lo più resistito agli effetti dei tassi di interesse più elevati, rimanendo ampiamente stabili nell'ultimo anno, soprattutto a livelli di grado di investimento.La fine deidelle banche centrali sosterrà probabilmente una crescita continua dell'offerta di cartolarizzazioni di origine bancaria nel 2025, soprattutto nel Regno Unito, dove molti prestiti scadono verso la fine dell'anno. Detto questo, la ripresa della crescita dei depositi ridurrà il fabbisogno di finanziamenti wholesale delle banche., i tassi di interesse di politica monetaria sono in calo e i redditi reali sono in aumento. Tuttavia, potrebbero persistere pressioni sulla performance del collaterale nelle cartolarizzazioni legate al credito al consumo, specialmente per i mutuatari con profili di credito deteriorati e nei settori in cui gli aumenti dei tassi stanno ancora influenzando i contratti di prestito.Per le transazioni corporate,grazie all'allentamento delle condizioni di finanziamento e prevediamo che il tasso di default delle imprese con rating di grado speculativo inizierà a diminuire nel 2025. Il settore immobiliare commerciale continua a dover affrontare rischi di rifinanziamento, anche se i valori delle proprietà sembrano aver raggiunto il picco minimo.I rating della finanza strutturata hanno per lo più resistito agli effetti dell'aumento dei tassi di interesse, rimanendo sostanzialmente stabili nell'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda la categoria investment-grade.Il 2025 potrebbe rappresentare un anno particolarmente rilevante per gli sviluppi normativi nei mercati europei delle cartolarizzazioni. Tra i temi da monitorare vi sono le proposte legislative derivanti dalla recente consultazione della Commissione Europea sul quadro normativo UE per le cartolarizzazioni e l'implementazione dell'aggiornamento di Basilea III (Basel 3.1) nell'Unione Europea.