Saipem, due contratti da 650 milioni di euro per trasporto e stoccaggio CO2

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha ricevuto l'dei due progetti Northern Endurance Partnership (NEP) e Net Zero Teesside Power (NZT) per lo sviluppo delle strutture offshore per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 nell'East Coast Cluster nel Regno Unito. Il valore complessivo dei due progetti, della durata di 30 mesi, è di circa. Lo scorso 15 marzo Saipem aveva comunicato di aver firmato per i suddetti progetti una lettera di intenti.Il primo progetto è statoNet Zero North Sea Storage Limited, società della Northern Endurance Partnership (NEP), una joint venture tra l'operatore. Il secondo progetto è stato assegnato da Net Zero Teesside Power Limited, una joint venture tra bp ed Equinor.Lodi Saipem comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (EPCI) di una condotta offshore da 28 pollici lunga circa 143 km, con i relativi approdi e strutture a terra di controllo e ispezione per il progetto NEP, e l'EPCI della linea di evacuazione dell'acqua per il progetto NZT.L'installazione offshore della condotta sarà eseguita dalladi Saipem e le operazioni vicino alla costa saranno eseguite dal, nave posatubi di Saipem specializzata in attività in acque poco profonde.