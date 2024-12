Stabile la Borsa di New York dopo record vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street dopo le chiusure record per S&P 500 e Nasdaq Composite.Sul fronte macroeconomico, dopo il dato sullche a novembre è salita ai massimi da aprile, ihanno mostrato una crescita più delle stime, sempre a novembre. Superiori alle previsioni anche i numeri sui. Statistiche importanti in vista della riunione della, in calendario il 18 dicembre: il mercato scommette che la banca centrale americana ridurrà il costo del denaro di 25 punti base.Dall'altra parte dell'oceano, laha tagliato di 25 punti base il costo del denaro, come nelle aspettative degli analisti. Mossa a sorpresa, invece, della banca elvetica per sostenere l'economia, con un taglio superiore alle previsioni.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 44.162 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 6.071 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,57%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,27%).