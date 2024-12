Svizzera, BNS abbassa i tassi allo 0,5%: taglio maggiore delle attese

(Teleborsa) - Laha, più dei 25 punti base attesi dal mercato. Si tratta del tasso più basso da fine 2022, mentre un taglio di 50 punti base non si vedeva dal 2008.Il nuovo tasso guida avrà. Gli averi a vista detenuti dalle banche presso la BNS saranno remunerati fino a un determinato limite al tasso guida BNS, quelli eccedenti tale limite a un tasso di interesse pari allo 0%. La Banca nazionale ribadisce inoltre la propriaLain questo trimestre. Con l'allentamento odierno della politica monetaria la Banca nazionale tiene conto di tale evoluzione. Continuerà a osservare attentamente la situazione e, se necessario, adeguerà la politica monetaria per far sì che l'inflazione a medio termine si mantenga nell'area di stabilità dei prezzi.Lacondizionata di inflazione si situa a breve termine al di sotto di quella formulata in settembre, in particolare per effetto del rincaro meno elevato del previsto dei prodotti petroliferi e dei generi alimentari. A medio termine, grazie alla riduzione del tasso di interesse annunciata oggi, la previsione è poco variata. La nuova previsione si attesta lungo l'intero orizzonte previsivo nell'area di stabilità dei prezzi. Nella media annua essa. La previsione si basa sull'assunto che il tasso guida BNS rimanga pari allo 0,5% lungo l'intero orizzonte previsivo. Senza la riduzione del tasso decisa quest'oggi, la previsione condizionata di inflazione si situerebbe a un livello più basso.Per l'anno in corso la Banca nazionale. Anche grazie all'allentamento della politica monetaria degli ultimi trimestri, la crescita dovrebbe rafforzarsi il prossimo anno, sebbene solo in lieve misura a causa della congiuntura estera moderata. Per il 2025 la Banca nazionale si attende attualmente un tasso di crescita compreso tra l'1% e l'1,5%. In questo contesto è probabile che la disoccupazione continui a salire leggermente e che il livello di utilizzo delle capacità produttive diminuisca un po'.