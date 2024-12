Tlc europee, Labriola (Tim): "Meno regole e più consolidamento per la competitività digitale"

(Teleborsa) - "A livello europeo è necessario agire per, che è un pilastro della transizione digitale, permettendo il consolidamento necessario, con meno regole e uguali per tutti". A sottolinearlo è l', parlando alche stamattina ha riunito a Bruxelles i protagonisti del mondo delle telecomunicazioni europee."Prima di tutto, quando parliamo di competitività dobbiamo definire cosa vogliamo:", ha spiegato Labriola."In Italia la spesa media per la connettività mobile equivale a 4 caffè al mese. Servono, altrimenti le tlc non avranno più le risorse necessarie per fare gli investimenti che servono e questo si tradurrà in un servizio peggiore per i consumatori".L'ad di Tim ha anche rimarcato come "l'unica strada possibile sia quella di unaperché la scala è importante. Solo così potremmo chiudere il gap con chi è più avanti di noi. Non è più accettabile che servano due anni di analisi di mercato per avere delle nuove regole, non possiamo cercare di guardare al futuro con lo specchietto retrovisore. L'innovazione è veloce, non possiamo essere lenti", ha continuato Labriola."WhatsApp è un servizio di telecomunicazioni, ma non ha gli stessi obblighi che abbiamo noi, ad esempio sui call center o sulle intercettazioni. Dobbiamo, e sapere che la strada per raggiungerlo può cambiare ogni giorno". Labriola ha infine portato come: "hanno inserito una correlazione fra i prezzi che i clienti pagano e l'inflazione, hanno iniziato a regolare i rapporti con gli Over-the-top e stanno permettendo un consolidamento di mercato con la fusione fra due grandi gruppi in cambio di investimenti".