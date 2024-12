Ubaldi Costruzioni verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 30 dicembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Con sede a Maltignano (Ascoli Piceno), l'emittente è a capo di un Gruppo che. Costituita nel 1946 da Guido Ubaldi, Ubaldi Costruzioni è specializzata nella costruzione di infrastrutture pubbliche e nell'edilizia industriale, commerciale, direzionale e residenziale. Negli anni l'emittente si è specializzata, inter alia, nella realizzazione di opere marittime, fluviali e ritegni sismici.L'emittente detiene una quota pari al 100% del capitale sociale di, società proprietaria di undestinato alla realizzazione di una struttura commerciale. Il Gruppo opera sia come general contractor sia in Associazione temporanea d'impresa (ATI) nell'ambito di grandi commesse, pubbliche e private.Ilè composto da: Gennaro Picarelli - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Ubaldi - Amministratore Delegato, Guido Ubaldi - Amministratore, Aleksandra Kozlica - Amministratore Indipendente, Glauco Vico - Amministratore Indipendente.Prima dell'ammissione l'è detenuto al 100% da Massimo Ubaldi.Sono presenti azioni ordinarie e. Le bonus shares saranno assegnate nella misura di n. 1 bonus share per ogni n. 5 azioni ordinarie a favore di coloro che sottoscriveranno le azioni rivenienti dall'aumento di capitale e che non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.