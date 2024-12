Unieuro, Fnac Darty e Ruby Equity hanno raggiunto il 96,70%

Unieuro

(Teleborsa) -hanno raggiunto il 96,70% del capitale sociale di. Lo comunicano i due offerenti a conclusione della procedura di adempimento dell'obbligo di acquisto sui titoli non conferiti all'OPAS terminata lo scorso 8 novembre.In dettaglio, con gli acquisti obbligatori è stato raccolto il 3,04% del capitale sociale di Unieuro portato in adesione, il quale, sommato al 93,32% già detenuto dagli offerenti e da HoldCo e alle azioni proprie, rappresenta il 96,70% del capitale sociale di Unieuro.La nuova data di pagamento dell'obbligo di acquisto (i cui termini erano stati prorogati) sarà il 18 dicembre 2024.La "procedura congiunta" delle ulteriori azioni residue non detenute dagli offerenti durerà 5 giorni di Borsa aperta, ossia il 19, 20, 23, 27 e 30 dicembre 2024.