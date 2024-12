Zignago Vetro riassegna ruoli IR e Dirigente preposto dopo uscita Roberto Celot

Zignago Vetro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha, e il Chief Financial Officer a Cristiano Bonetto quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.Biagio Costantini e Cristiano Bonetto rilevano, nei rispettivi ruoli di Investor Relations Manager e di Dirigente preposto, le deleghe che erano assegnate a. Il rapporto di lavoro con Celot è stato interrotto all'improvviso il 27 novembre 2024 senza spiegazioni, citando solo "". Celot deteneva 14.000 azioni.Dopo aver iniziato la sua carriera professionale come consulente fiscale,ha successivamente maturato un'ricoprendo ruoli di responsabile fiscale e responsabile amministrazione e controllo presso Gruppi quotati quali Permasteelisa e Dormakaba (Silca). Lavora per il Gruppo Zignago Vetro dal 2017 ricoprendo il ruolo prima di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo per l'Italia e successivamente di CFO di Gruppo.