Mercati deboli con ribasso automotive. Milano schiva le vendite grazie alle banche

UniCredit

Banco BPM

Porsche SE

Volkswagen

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

BPER

Leonardo

Intesa Sanpaolo

Stellantis

Iveco

Amplifon

Ferrari

Acea

Digital Value

Banca Ifis

Cementir

Juventus

Buzzi

Sesa

Webuild

(Teleborsa) -grazie ai titoli bancari, con l'attenzione che rimane al consolidamento del settore dopo che venerdì seraha depositato presso CONSOB il documento dell'offerta di scambio su, che l'amministratore delegato Andrea Orcel ha definito "congrua".a livello europeo, dopo che, il principale azionista di, ha avvertito che potrebbe svalutare il valore della sua partecipazione nella principale casa automobilistica europea fino a 20 miliardi di euro.Gli investitori attendono intanto le decisioni delle banche centrali: mercoledì ladovrebbe abbassare i tassi d'interesse di 25 punti base, mentre giovedì ladovrebbe lasciarli invariati. Attese decisioni anche in Cina, Inghilterra, Svezia e Russia. Stamattina(BCE) ha detto che "l'attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, la direzione di marcia è chiara e prevediamo di abbassare ulteriormente i tassi di interesse".Sul fronte macroeconomico,, che conferma una fase di rallentamento, mentre si rafforzano i servizi, secondo il quadro tratteggiato stamattina dai numeri preliminari di dicembre 2024 degli indici PMI relativi al sentiment dei direttori acquisto delle aziende.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,05. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 70,62 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +114 punti base, con ilche si posiziona al 3,38%.tentenna, che cede lo 0,43%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,36%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,76% (dopo che venerdì l'agenzia di ratingdel Paese da Aa2 ad Aa3, citando la frammentazione politica).continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 37.066 punti. Poco sotto la parità il(-0,69%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,54%.di Milano, troviamo(+1,78%),(+1,67%),(+1,20%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,73%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,42%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%.Tra i(+3,10%),(+2,56%),(+1,52%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,15%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,04%.scende dell'1,91%.