UK, sussidi disoccupazione novembre +300 unità

(Teleborsa) - Aumentano molto meno delle attese nelrichiedenti un(claimant count): a novembre 2024 sono risultati in aumento di, dopo aver riportato un decremento di 10.900 unità a ottobre (rivisto da un preliminare di +26.700). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 28.200 unità stimato dal consensus.Stabile invece il, che si attesta al 4,3% a ottobre, in linea con il dato del mese precedente e a quanto previsto dagli analisti.Nei tre mesi a ottobre, l'ha fatto segnare un aumento di, dopo l'aumento di 253mila unità del mese precedente.Infine, ilha mostrato, sempre a ottobre, un incremento del 5,2% escludendo i bonus, dopo il +4,9% del mese precedente, mentre includendo questa componente si registra un +5,2%, più alto di quello indicato dal consensus (4,6%) e dopo il +4,4% del mese precedente (rivisto dal +4,3%).