Cuchel (commercialisti) "Stop ai Revisori del MEF nelle società"

(Teleborsa) - È di questi giorni la notizia dellonei collegi sindacali delle società che ricevono contributi pubblici, notizia che, stando a quanto espresso dal nostro Consiglio Nazionale, dovrebbe ritenersi un successo della categoria. La notizia dovrebbe lasciar tirare un sospiro di sollievo circa lacomponenti di organi di controllo, in realtà l’introduzione di un nuovo adempimento desta perplessità ed anche amarezza". Lo afferma"In sostituzione della presenza dei revisori ministeriali, si prevede, infatti, laSi tratta di una innovazione che delinea ben altro che un risultato concreto - ha aggiunto - e che conferma la sconfortante sfiducia riposta nei professionisti dediti alle verifiche sindacali, tra i quali i commercialisti, un atteggiamento che dovrebbe indignare e non essere ricondotto a misure di successo. Non c’è da gioire se i valori di professionalità e correttezza vengono messi in discussione, fino al punto di, la cui attività, tra le altre, è proprio quella di accertare che l’utilizzo dei contributi avvenga nel rispetto delle finalità per i quali gli stessi sono concessi. A nostro avviso - conclude Cuchel - , quando le competenze e la professionalità dei commercialisti sono messe in discussione, si renderebbe necessario intervenire con fermezza a difesa delle prerogative della categoria".