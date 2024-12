MAIRE e newcleo creano JV per centrali elettriche basate su reattore modulare avanzato

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, e newcleo, azienda francese che sviluppa una tecnologia innovativa per la produzione di energia nucleare, hanno firmato untra la controllata di MAIRE NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) e newcleo persu scala commerciale basate sul reattore modulare avanzato (AMR) da 200 MWe di newcleo.Il piano di newcleo prevede che il primo prototipo simulatore (pre-cursor prototype) di un AMR sia realizzato entro ilin Italia e che il primo reattore entri in attività entro la fine delin Francia, mentre la decisione finale di investimento per la prima centrale elettrica è prevista intorno alLa tecnologia LFR-AS-200 (Lead-cooled Fast Reactor) di newcleo, che utilizza come combustibile i MOX (ovvero scorie nucleari riprocessate), rispecchia pienamente la visione e il modello di circolarità di NEXTCHEM. La JVCgrazie all'integrazione delle competenze in campo energetico dei due partner.Una volta sottoscritti gli accordi vincolanti, la JCV, focalizzata sulla creazione di nuova proprietà intellettuale (IP) e la fornitura di servizi tecnici, sarà. In virtù dell'accordo,di nuova emissione per un ammontare fino al 5% del capitale sociale sulla base della valutazione pre-money, a seguito del raggiungimento di talune milestone, la prima delle quali è rappresentata dall'ingresso di newcleo nella JV e l'ultima è legata alla decisone finale di investimento da parte del primo cliente.La JVC(Small-modular reactor) e AMR che non sono in concorrenza con newcleo.(Integrated E&C Solutions) verrà assegnato lo status di partner privilegiato per la realizzazione dei progetti, anche grazie all'innovativo approccio modulare volto ad ottimizzare lo sviluppo e la costruzione, con conseguente riduzione di tempi e costi."Questa collaborazione rispecchia pienamente la nostra capacità di offrire un portafoglio completo di servizi per la transizione energetica, che combina la nostra visione innovativa sulle soluzioni tecnologiche sostenibili con le competenze tradizionali nelle soluzioni integrate di ingegneria", ha detto"Questa joint venture unisce il meglio delle nostre rispettive competenze e capacità per aprire la strada alla realizzazione di nuove tecnologie nucleari - ha commentato- L'offerta di tecnologie sostenibili di NEXTCHEM e la forte esperienza globale nella fornitura di servizi EPC che ottimizzano gli impianti di processo e implementano soluzioni modulari fanno di MAIRE il partner perfetto per la progettazione modulare dei nostri Advanced Lead-Cooled Fast Reactor".Ladella transazione è attesa entro la fine di febbraio 2025.