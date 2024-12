Mercati europei in rialzo in attesa della Fed, bene Unicredit dopo salita in Commerzbank

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Gli, da cui il mercato monetario si attende con certezza un taglio dei tassi di 25 punti base, mentre domani mattina si concluderanno gli incontri della BoJ e della BoE.Sul fronte macroeconomico, nela novembre l' ha mostrato , in linea con le previsioni, un incremento di +2,6% a/a (da +2,3% precedente); l'accelerazione è stata indotta da carburanti, tabacco e beni core, mentre l’inflazione da servizi è rimasta stabile. Rivista leggermente l'inflazione dell'Eurozona a novembre 2024, con i prezzi al consumo che hanno segnato un +2,2% su base tendenziale, in diminuzione rispetto al +2,3% della stima preliminare.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,05. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,87%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +114 punti base, con ilche si posiziona al 3,40%.composta, che cresce di un modesto +0,28%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 36.621 punti. Poco sopra la parità il(+0,47%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,37%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,95% (dopo aver comunicato di essere sale al 28% in, con nessun impatto su offerta per). Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,33%.avanza dell'1,28%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,06%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.del FTSE MidCap,(+2,22%),(+2,06%),(+1,90%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,94%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,34%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,33%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,29%.