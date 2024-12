Natale amaro per i produttori di bevande: la Sugar tax minaccia l'economia del settore

(Teleborsa) - È unquello che si prospetta per iche, nonostante l’appello unitario del mondo agricolo, industriale, del commercio, rappresentanti dei lavoratori, non hanno visto alcun intervento nellaper fermare l’entrata in vigore della nuova tassa a luglio 2025. La 'è un’imposta gravosa per cittadini e imprese che, anche quando priva di zucchero.Dopo l’appello inviato dall’intera filiera agroalimentare, c’è sconcerto a fronte anche delle dichiarazioni autunnali di alcune forze di maggioranza e opposizione sull’esigenza di un intervento sulla Legge di Bilancio e agli impegni dichiarati nelle ultime settimane su un prossimo intervento nel c.d. Milleproroghe: le promesse politiche degli ultimi mesi non si sono ad oggi tradotte in segnali concreti."Auspichiamo che l’assenza di misure correttive nella bozza delsia solo un 'inciampo'", ha commentato. "La Sugar tax colpisce un settore già profondamente impattato da inflazione e aumenti dei costi di materie prime. ÈPiù tasse e più burocrazia significano meno investimenti nel Paese e non è ciò di cui hanno bisogno le imprese. Chiediamo al Governo segnali concreti: abbiamo bisogno di misure che incentivino la crescita e tutelino il mercato, non che danneggino un comparto che esprime nel nostro Paese un alto valore sociale ed economico".Secondo ASSOBIBE, infatti, l’entrata in vigore della Sugar tax, un calo degli acquisti di materia prima di oltre 400 milioni di euro e un taglio del 10% del fatturato in un settore già in difficoltà, riducendo di conseguenza attività e investimenti in Italia (-12%). Senza dimenticare l’impatto sulla burocrazia, con centinaia di nuove procedure aziendali, e sull’occupazione: si stimano oltre 5.000 posti di lavoro a rischio, con evidenti ricadute negative anche sulle comunità locali.Una. In Italia, dove i consumi di bevande sono tra i più bassi d’Europa, l’84% degli italiani non beve bevande gassate zuccherate e i soft drink rappresentano solo lo 0,9% dell’apporto calorico quotidiano negli adulti. Inoltre, anche nei Paesi dove è stata introdotta, i trend di obesità sono rimasti in crescita (dati OMS). Per questo,(Islanda: 2000; Danimarca: 2016; Australia: 2018; Norvegia: 2021; Israele: 2022). Persino la Commissione europea ha ribadito che tale tassa potrebbe non avere effetti su sovrappeso e obesità.