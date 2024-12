Silicon Box, Urso: "ok Commissione a sostegno pubblico da 1,3 miliardi"

(Teleborsa) - "La decisione della Commissione Europea rafforza il nostro ruolo nel settore dei, delle alte tecnologie e per l’autonomia strategica dell’UE. L'Italia è finalmente al centro della sfida tecnologica europea". È quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italyin merito al via libera della Commissione Europea al sostegno italiano da, in base alle norme sugli, per sostenere la realizzazione della prima fabbrica europea di advanced packaging e chiplet integration diche sorgerà a, per un investimento complessivo diQuesto è il terzo investimento italiano nelapprovato dalla Commissione Europea, su un totale di cinque progetti. "Un'ulteriore importante conferma della solidità del nostro piano strategico sulla microelettronica, che ha innescato un effetto volano negli investimenti portando il settore in Italia a superare i 9 miliardi di euro nel solo 2024, posizionandoci al secondo posto in Europa dopo la" ha dichiarato il ministro Urso.L’investimento di Silicon Box rafforzerà la sicurezza dell’approvvigionamento, la resilienza e l’autonomia tecnologica dell’Europa nel settore dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi delineati dale nelle Linee guida politiche della Commissione Europea 2024-2029.Ilcontribuirà a soddisfare la domanda di assemblaggio di semiconduttori, principalmente nel mercato europeo, per abilitare nuove tecnologie come applicazioni di nuova generazione nel campo dell’intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e componenti per veicoli elettrici. A pieno regime l’impianto potrà generare, a cui si aggiungeranno quelli indiretti, e circa 1.000 per la costruzione della fabbrica. Lo stabilimento sarà costruito e gestito secondo i principi net zero europei, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente."I recenti sconvolgimenti globali dimostrano con chiarezza quanto sia fondamentale costruire una catena di approvvigionamento più resiliente per i semiconduttori in Europa. Per questo, ilha posto i chip e la microelettronica al centro delle sue priorità strategiche, consapevole che rappresentano un pilastro imprescindibile per garantire la sicurezza e la competitività del nostro sistema industriale" ha concluso il ministro.