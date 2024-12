A2A, aggiudicati 9 lotti Consip per la fornitura di energia alla PA in 12 regioni

(Teleborsa) - A2A, attraverso la controllata– società che opera nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l'efficienza energetica – si è aggiudicataedizione 22 per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici. Al termine della procedura di gara, CONSIP ha comunicato ad A2A Energia e pubblicato l'assegnazione del lotto 2 (Lombardia, province di Milano e Lodi), lotto 3 (Lombardia, escluse le province di Milano e Lodi), lotto 6 (Emilia-Romagna), lotto 7 (Liguria e Sardegna), lotto 10 (Lazio, provincia di Roma), lotto 12 (Abruzzo e Molise), lotto 13 (Campania), lotto 16 (Sicilia) e lotto 17 (lotto Italia, riservato alle amministrazioni che gestiscono numerosi punti di fornitura dislocati su tutto il territorio nazionale)."A2A Energia si conferma per l'ottavo anno consecutivo un player di rilievo nella gara CONSIP e continua a crescere a livello nazionale con un numero maggiore di lotti aggiudicati, in particolare il Lotto Italia: forniremo energia agli enti di 12 regioni, fra le quali l’intera Lombardia in cui consolidiamo la nostra presenza – commenta–. Con 7,8 TWh/anno di energia che metteremo a disposizione delle amministrazioni pubbliche proseguiamo nel nostro impegno per assicurare ai clienti un servizio di elevata qualità per le forniture a valori competitivi, offrendo la possibilità di scegliere energia certificata 100% green e contribuendo al processo di decarbonizzazione e alla transizione energetica del Paese".