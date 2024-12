Autorità di vigilanza europee cercano capi unità per team di supervisione congiunta DORA

(Teleborsa) - Le(EBA, EIOPA ed ESMA - ESA) hannoper i capi unità nel team di supervisione congiunta istituito per svolgere ladell'informazione e della comunicazione (CTPP) ai sensi del Digital Operational Resilience Act (DORA). I capi unità, che saranno assegnati a ciascuna ESA, faranno parte del team di supervisione congiunta DORA.Per garantire il coordinamento intersettoriale e mettere in comune le risorse, le ESA svolgeranno attività di supervisione dei fornitori terzi critici (CTPP) in un team di supervisione congiunta che lavorerà come un unico team, guidato daIl team di supervisione congiunta sarà composto dae sarà integrato da esperti delle autorità competenti (CA). I Capi Unità saranno responsabili dell'organizzazione delle attività di supervisione per i CTPP nell'ambito del mandato della loro Unità.