PLC, contratto da 5,9 milioni di euro per connessione di impianto fotovoltaico Acea

PLC

Acea

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, è risultatanecessari per la connessione alla rete di un impianto fotovoltaico in favore di Acea Solar, società controllata al 100% dal GruppoIlcomplessivo dell'appalto ammonta ad; l'appalto prevede clausole in linea con la prassi di mercato.PLC prevede di realizzare le attività oggetto di affidamento con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro il