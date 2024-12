Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini. A Milano brilla Leonardo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta con. Sul fronte della politica monetaria, la presidente della BCEha detto in un'intervista al Financial Times che "ci stiamo avvicinando molto a quella fase in cui possiamo dichiarare di aver portato l'inflazione in modo sostenibile al nostro obiettivo di medio termine del 2%", avvertendo che bisogna essere molto vigili sull'inflazione dei servizi. Per quanto riguarda il contesto macroeconomico, il PIL reale delnon ha mostrato alcuna crescita nel terzo trimestre del 2024, rivisto al ribasso rispetto alla prima stima di aumento dello 0,1%, mentre il PIL della ha riportato un incremento del 3,3% nello stesso periodo, in ribasso rispetto alla prima lettura del 3,4%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.628,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,44%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +125 punti base, con un forte incremento di 11 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,49%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,15%, poco mosso, che mostra un -0,14%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,25%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 35.867 punti. In frazionale calo il(-0,47%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,44%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 2,04%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%. Tentenna, che cede l'1,07%. Scende, che registra una flessione dello 0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,80%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%. Calo deciso per, che segna un -1,7%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,47%.