Edil San Felice si aggiudica nuova commessa di 12,9 milioni euro con Anas

Edil San Felice

(Teleborsa) -Società Benefit, operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicatodel valore complessivo di 30 milioni, all’interno del Raggruppamento temporaneo di imprese composto da, in qualità di consorziata designata per l’esecuzione dei lavori da Fenix Consorzio Stabile Scarl,di euro.prevede interventi diper il risanamento strutturale di opere e componenti autostradali in Campania nei tratti di competenza di Anas, in particolare il Lotto 11 del DG/58/23. Edil San Felice interverrà attraverso consistentipresenti sulla rete stradale.Attraverso questa aggiudicazione,di euro."Attraverso questa aggiudicazione chiudiamo il 2024 con un valore di 107,1 milioni di euro di commesse acquisite – commenta, CEO di Edil San Felice – si tratta di un dato sicuramente in linea con le nostre aspettative visti gli investimenti effettuati per dotare la Società di una struttura interna in grado di permetterci di cogliere al meglio le opportunità su più segmenti nel settore della manutenzione. La possibilità di acquisire commesse, anche in modo contestuale, nella manutenzione stradale ordinaria, straordinaria e da quest’anno anche ferroviaria su tutto il territorio nazionale era esattamente l’obiettivo che ci eravamo posti quando abbiamo rafforzato la nostra organizzazione manageriale. La conseguenza diretta è rappresentata dalla crescita organica complessiva".