Piazza Affari: andamento rialzista per Piaggio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,00%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Nel breve periodo, lapresenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2,167 Euro e supporto a 2,113. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 2,221.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)