Tamburi, comunicazioni sul buyback

Tamburi

Tamburi

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 23 al 27 dicembre 2024, complessivamente(pari allo 0,002% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,1433 euro, per undiAl 27 dicembre quindi, la investment e merchant bank indipendente e diversificata ha in portafoglio 19.623.673 azioni proprie, pari al 10,643% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, discreta la performance di, che si attesta a 8,39 euro, in lieve aumento dello 0,60%.