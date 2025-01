NEXTCHEM (MAIRE), nuova linea di credito per 125 milioni di euro garantita da SACE

MAIRE

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato cheha sottoscritto un, assistito per il 70% dell'importo dalla, rafforzando la propria capacità finanziaria a supporto degli investimenti in innovazione tecnologica e R&S.Il finanziamento avrà una. Avrà un tasso di interesse variabile basato sull'Euribor a 3 mesi più un margine dell'1,6%, a cui si aggiunge il costo della garanzia concessa da SACE, e potrà essere rimborsato in tutto o in parte in ogni momento senza penali.In conformità con quanto previsto dalla Garanzia Archimede, uno strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 a supporto dei nuovi investimenti delle imprese italiane, il finanziamento sarà principalmente destinato a, incluse le operazioni di M&A, innovazione tecnologica, digitalizzazione, transizione ecologica e progetti di R&S di NEXTCHEM, la società italiana a capo della business unit Sustainable Tecnology Solutions, e le sue controllate.Il finanziamento sarà erogato da unche comprende, BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti e. Intesa Sanpaolo agirà anche quale SACE Agent, Global Coordinator, Sustainability Coordinator e FacilityAgent."Con questo finanziamento, NEXTCHEM si rafforza ulteriormente per affrontare le sfide della transizione energetica e della sostenibilità - ha detto- Il supporto di Garanzia Archimede ci permette di accelerare i nostri investimenti in innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo, consolidando la nostra leadership nel settore delle soluzioni sostenibili. Siamo orgogliosi di continuare a offrire tecnologie all'avanguardia che guideranno il futuro dell'industria verde".