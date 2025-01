UniCredit rimborsa in anticipo obbligazioni per 1,25 miliardi di euro

UniCredit

(Teleborsa) -ha comunicato che, avendo ricevuto l'autorizzazione del Single Resolution Board, eserciterà l'opzione diintegrale di titoli per 1,25 miliardi di euroIn particolare, si tratta del "€1,250,000,000 Fixed to Floating Rate Callable Non-Preferred Senior Notes due 20 January 2026" (ISIN).Il rimborso anticipato dei titoli avverrà. Gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso opzionale.Inoltre, ha comunicato il rimborso anticipato anche delle "Fixed to Floating Rate Callable Non-Preferred Senior Notes due 20 January 2026" (ISIN).