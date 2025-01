Mercato americano positivo

Dow Jones

MercadoLibre

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un buon guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,51%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.009 punti.Balza in alto il(+1,69%); come pure, positivo l'(+1,33%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,43%),(+1,70%) e(+1,16%). Il settore, con il suo -1,30%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,10%),(+1,65%),(+1,48%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,17%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,75%.Al top tra i, si posizionano(+10,16%),(+6,67%),(+6,14%) e(+5,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,15%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI composito (atteso 56,6 punti; preced. 54,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58,5 punti; preced. 56,1 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,5%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 52,1 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 131K unità; preced. 146K unità).