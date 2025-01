Snam, prima azienda energy italiana a ottenere da RINA attestazione ISO 31030 per Travel Risk Management

Snam

(Teleborsa) -è la prima azienda innel settore energy a ottenere l’attestazione di conformità allosul, rilasciata da RINA, gruppo multinazionale di certificazione attivo in più di settanta paesi. L’attestazione, conferita oggi negli headquarters di San Donato Milanese, riconosce la solidità del sistema adottato da Snam per la gestione dei rischi di viaggio, giudicato da RINA all’avanguardia in tutti gli ambiti di pertinenza, inclusi sicurezza, salute e medicina, assicurazioni e trattazione del rischio specifico nel modello di(ERM)."Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno nel garantire la sicurezza e il benessere dei dipendenti durante le trasferte di lavoro. In un contesto globale sempre più complesso e instabile, è un ulteriore tassello che valorizza l’approccio olistico che integra la sicurezza fisica e informatica in ogni aspetto delle nostre operazioni - ha commentato, Executive Director Global Security & Cyber Defence di Snam -. Questo ci permette di proteggere non solo le nostre infrastrutture critiche e la continuità dei servizi che offriamo, ma anche l’asset per noi più importante: le persone impegnate in missione in qualsiasi condizione di rischio".Lo standard ISO 31030 definiscedettagliate per identificare, valutare e gestire i rischi connessi alle trasferte di lavoro e include tutte le attività necessarie a una efficace pianificazione, realizzazione e valutazione delle trasferte dei dipendenti, inclusa la selezione dettagliata di alloggi, la gestione di potenziali rischi sanitari e la gestione di eventuali incidenti.L'ha evidenziato diversi punti di forza, tra cui un grande senso di responsabilità da parte dell'azienda e del team dedicato, una gestione minuziosa dei profili di rischio associati a ogni viaggio internazionale e la qualità dell'attività di analisi a sostegno del processo."L’attestazione di conformità alla linea guida ISO 31030, che RINA opera in linea con i propri accreditamenti generali, permette alle organizzazioni che applicano questo modello virtuoso di ottenere una validazione e una testimonianza rispetto a quanto fatto in materia di gestione dei rischi legati ai viaggi: un aspetto che assume particolare rilevanza nell’attuale scenario di instabilità geopolitica globale - ha aggiunto, Executive Vice President Certification di RINA -. Desidero congratularmi con Snam per l’attenzione costante alla sicurezza e al benessere delle sue persone, anche nelle attività fuori sede"Conseguire l’attestazione ISO 31030 offre numerosi vantaggi, come la riduzione dei rischi operativi, legali e reputazionali, il miglioramento della percezione e della reputazione dell'azienda, e la promozione dellalegato ai viaggi tra i dipendenti.L’attestazione ribadisce l’impegno di Snam nel mantenere unsicuro, affidabile, continuando a investire nella sicurezza dei dipendenti sia sul posto di lavoro sia durante i viaggi. L'azienda promuove un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, con servizi di alta qualità progettati per garantire il benessere e la sicurezza di tutti i dipendenti.