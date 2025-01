Al via l'esame del decreto emergenze e PNRR: misure per territori e infrastrutture

(Teleborsa) - Domani alle ore 15, leinizieranno l’esame dele all’. I relatori del provvedimento sono. Alle 16, l'Aula di Montecitorio voterà la questione pregiudiziale.Il decreto, approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri del 2024, prevede interventi variegati:e misure di(Rozzano, Roma Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Scampia-Secondigliano, Orta Nova, Rosarno-San Ferdinando, Catania San Cristoforo, Palermo Borgonuovo),con azioni dedicate,tramite la protezione civile per eventi celebrativi,con estensione di 24 mesi delle agenzie per il lavoro a Gioia Tauro, Taranto e Cagliari.Nel decreto anche il trasferimento delle competenze del Commissario straordinario MOSE alla nuova "". Per il PNRR, il decreto prevede misure per il capitolotra cui il ruolo del Ministero dell’Ambiente nel definire i criteri per il GSE come garante di ultima istanza.