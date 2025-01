Partite IVA, Cataldi (Commercialisti): "Subito flat tax per piccole associazioni professionali"

(Teleborsa) - “La Legge di bilancio, tra le altre novità, interviene sul regime forfettario e ne amplia la platea dei soggetti che possono accedervi in forma individuale. Sarebbe però stato preferibile destinare risorse alla proposta dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, presentata nel corso dell’ultimo Convegno nazionale a Piacenza, di introdurre una flat tax per piccole associazioni professionali (massimo 5 associati e redditi individuali non superiori a 70 mila euro). La proposta correggerebbe le distorsioni fiscali che penalizzano l’esercizio della professione in forma aggregata, necessario in un mercato sempre più competitivo, multidisciplinare e orientato alla specializzazione”. Lo affermai, presidente UNGDCEC, presentando “Labirinto Live 2025”, l’iniziativa voluta da Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con Fondazione Centro Studi UNGDCEC e IUYA per approfondire le novità fiscali.Il primo appuntamento conche sarà trasmesso da remoto in oltre 50 sedi locali di tutte le regioni d’Italia, è in programma giovedì 16 gennaio. Un’intera giornata, dalle ore 10:00 alle 17:00, per discutere della Legge di Bilancio 2025: la riduzione della pressione fiscale e le misure in materia di famiglia e lavoro, fisco, politiche sociali, agricoltura, cultura e calamità naturali ed emergenziali. E poi le novità in materia di crescita, infrastrutture e investimenti, il Decreto Milleproroghe e i Bonus edilizi 2025. Nel pomeriggio, dalle 14:00, focus sugli Organi di Controllo e il Mef e sul D. Lgs “Riforma dell’Irpef e dell’Ires”., presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC, “Labirinto Live è il nostro primo evento dell’anno. Un evento che riunisce da tre anni tantissimi colleghi e le Unioni di tutta Italia, per un momento di confronto e formativo necessario per analizzare, studiare e approfondire le novità fiscali che sempre da sempre accompagnano le festività natalizie per la categoria. Cercheremo di toccare tutti gli argomenti più impattanti per i contribuenti e raccoglieremo le istanze, domande che perverranno dai tanti colleghi collegati con l’obiettivo di fugare dubbi e incertezze, grazie alla passione e allo studio dei tanti colleghi che relazioneranno”.presidente Collegio Probiviri UNGDCEC, rimarca: “Siamo ormai giunti alla terza edizione di quello che può essere definito come il primo Evento formativo dell’anno. La lettera maiuscola non è posta a caso perché si tratta di un progetto ambizioso che coinvolge l’associazione tutta, dal vertice, con la partecipazione di componenti di Giunta e Fondazione, alla base con le Unioni Locali che si sono attivate per organizzare sedi in tutta Italia. Questo di fatto permette per un giorno di essere idealmente tutti insieme ad affrontare le principali novità fiscali che riguardano la Legge di Bilancio ed i principali decreti di fine anno”.Tra gli interventi previsti nel corso della prima giornata, quelli di