INPS, settore moda: al via proroga sostegno al reddito per datori di lavoro

(Teleborsa) - A partire da martedì 14 gennaio 2025, i, come già individuati nella circolare 26 novembre 2024 n. 99, possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda, persospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste. Lo comunicain una nota. Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025.L'Istituto segnala che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato in precedenza (n.160/2024), ha apportato alcune, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.cui l'ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla legge n. 199/2024, – sottolinea l'Inps – potranno, invece, trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.