Mermec inaugura la nuova sede a Napoli: un hub strategico per il trasporto ferroviario

(Teleborsa) - Si è tenuta alla presenza del Presidente della Regione Campania,, e il Sindaco di Napoli ,, l'inaugurazione della nuova sede del, leader globale nella progettazione e produzione di tecnologie avanzate per la diagnostica e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. Ad accogliere le autorità, il Presidente del Gruppo MERMEC, Cav., e l' Amministratore Delegato,, che hanno illustrato il significato strategico di questa nuova apertura per il consolidamento e lo sviluppo delle attività del Gruppo."Siamo orgogliosi di inaugurare questa nuova sede a Napoli, una città dal grande potenziale e dal respiro internazionale", ha dichiarato il Cav.. "Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno verso la crescita tecnologica e occupazionale in Italia, con l’obiettivo di continuare a innovare nel settore ferroviario, strategico per il trasporto e il progresso del Paese".La nuova sede, situata presso(CDN), si inserisce nel più ampio piano di espansione nazionale del Gruppo MERMEC, che già vanta presenze strategiche in città come Roma, Milano, Torino, Genova , oltre che sedi in 21 Paesi nel mondo, rafforzando ulteriormente la posizione del Gruppo in Italia."Napoli rappresenta un polo strategico sia per la sua posizione geografica sia per il suo ruolo centrale nello sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Mezzogiorno – ha sottolineato l’ AD–. Con questa nuova sede, puntiamo a intensificare la nostra capacità di innovazione e a supportare più efficacemente i nostri partner e clienti, contribuendo alla crescita della regione e creando nuove opportunità di lavoro con personale qualificato".La nuova sede napoletana, che attualmente impiega circae prevede di aumentare rapidamente il personale a 100 unità grazie ai nuovie alle, sarà un centro nevralgico per la ricerca e lo sviluppo, con l’obiettivo di affrontare le sfide del futuro e promuovere una mobilità sempre più sicura e sostenibile.Durante l'inaugurazione, il Presidenteha espresso il suo apprezzamento per l'investimento di MERMEC nel territorio campano, sottolineando: "La formazione è un aspetto imprescindibile per garantire il successo di iniziative come questa. Creare occupazione qualificata e offrire opportunità lavorative significa anche dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro senza dover emigrare. Sosteniamo con forza iniziative come questa, che uniscono innovazione, lavoro e visione strategica".Anche il Sindacoha dichiarato l'importanza di tale iniziativa: "Napoli accoglie con entusiasmo la presenza di un gruppo leader come MERMEC. Questa inaugurazione segna un passo importante verso il rafforzamento del nostro tessuto produttivo e tecnologico".MERMEC fa parte di Angel Holding , gruppo industriale italiano che impiega oltre 3000 dipendenti altamente specializzati. I prodotti e servizi delle società della holding sono in uso in 73 nazioni nel mondo.