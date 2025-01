Energia: nasce spin-off ENEA per superconduttori innovativi, CDP Venture capital investe 900mila euro

(Teleborsa) -A con l’obiettivo di realizzare il più grande impianto europeo per la produzione di nastri superconduttori ad alta temperatura critica. I materiali realizzati saranno in grado di trasportare energia senza dissipare calore, in settori strategici quali. Suprema è stata fondata da quattro ricercatori del Dipartimento nucleare dell’ENEA –– con oltre 20 anni di esperienza nella ricerca sui materiali superconduttivi innovativi per applicazioni scientifiche e industriali. Finanziata con 900 mila euro da Tech4Planet, il Polo nazionale di trasferimento tecnologico per la sostenibilità promosso da CDP Venture Capital, Suprema si posiziona come leader tecnologico e industriale in un settore strategico per la sostenibilità energetica e la transizione ecologica.“Siamo orgogliosi di supportare Suprema in questa fase cruciale”, ha dichiaratosenior partner e responsabile del Fondo di Technology Transfer di CDP Venture Capital. “Questo investimento è non solo un impegno finanziario, ma anche una scelta strategica per garantire la competitività europea nel promettente settore dei nastri superconduttori”.“Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la crescita del settore della superconduttività in Europa e contribuisce a riequilibrare il gap produttivo con l’Oriente dove attualmente si concentra il 90% della produzione, promuovendo l’autosufficienza tecnologica del continente e diventandone punto di riferimento”, ha dichiaratoCEO di Suprema. “Dopo anni di ricerca e pubblicazioni scientifiche significative, siamo pronti a contribuire alle sfide tecnologiche nella produzione e utilizzo dell’energia in diversi settori, dalla fusione magnetica all'aerospazio, dalla mobilità alla ricerca medica”, ha aggiunto.“Questa collaborazione è un esempio di come le istituzioni di ricerca pubbliche possano contribuire in modo significativo alla crescita di startup innovative e al rafforzamento della competitività tecnologica europea, anche attraverso partnership con il settore privato”, ha osservato il Direttore generale dell’ENEA. “La nascita di Suprema è per noi motivo di grande soddisfazione perché consente di offrire al mondo dell’industria competenze e infrastrutture di ricerca all'avanguardia per sostenere lo sviluppo e la produzione di nastri superconduttivi ad alta temperatura critica”.