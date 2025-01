A dicembre tassi in calo sui nuovi muti al 3,1%. Stabili al 4,53% i tassi alle imprese

(Teleborsa) - A dicembre ilsulle nuove operazioni per acquisto diè diminuito al 3,1%, rispetto al 3,23% di novembre 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alleè il 4,53% (4,53% a novembre 2024 e 5,45% a dicembre 2023). È quanto emerge dal rapporto mensile di. il tasso medio sul totale dei(quindi sottoscritti negli anni) è sceso invece al 4,45% dal 4,55% del mese precedente.Nei primi 16 giorni di gennaio 2025 ila 3 mesi è stato in media del 2,76% in diminuzione di 8 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,84%) e in diminuzione di 124 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023. Il tasso lordo deia sei mesi è stato in media del 2,56% in calo di 6 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,62%) e in calo di 149 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.Ila 10 anni (molto usato nei mutui) è stato in media del 2,50% in aumento di 27 punti base rispetto a dicembre (2,23%) e in diminuzione di 103 punti base rispetto al valore massimo di ottobre 2023. Il tasso lordo deia 10 anni è stato in media del 3,68% in aumento di 34 punti base rispetto a dicembre (3,34%) e in diminuzione di 131 punti base rispetto al valore massimo di ottobre 2023.Per quel che riguarda la raccolta bancaria il tasso praticato suia durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a dicembre 2024 è stato il 3,04%. A novembre 2024 tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro (Italia 3,14%; area dell’euro 2,79%). Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi BCE) quando il tasso era dello 0,29%, l’incremento è stato di 275 punti base.Il rendimento delledibancarie a tasso fisso a dicembre 2024 è stato il 2,41%, con un incremento di 110 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31%. A dicembre 2024 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è stato lo 0,91% (0,93% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi inè lo 0,47% (0,48% nel mese precedente; 0,02% a giugno 2022), tenendo presente che il conto corrente non ha la funzione di investimento e permette di utilizzare una moltitudine di servizi.La, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di circa 164 miliardi tra novembre 2023 e novembre 2024 (56,8 miliardi famiglie, 16,2 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A dicembre 2024 la raccolta a medio e lungo termine, tramite, è cresciuta rispetto ad un anno fa del 6,8% (+7,2% nel mese precedente). I soli depositi, nelle varie forme, a dicembre 2024 sono cresciuti dell’1,7% su base annua (+4,5% il mese precedente). La(depositi da clientela residente e obbligazioni) a dicembre 2024 è risultata in aumento del 2,4% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (+4,8% a novembre 2024).