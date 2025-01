Banca d'Italia, nel primo semestre 2024 domanda di credito delle imprese stazionaria

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2024 lada parte delleè rimasta pressoché stazionaria: a fronte di una lieve crescita nele nel, la domanda si è ridotta nel Centro. Nelle regioni settentrionali e meridionali sono aumentate soprattutto le richieste di prestiti finalizzati alla ristrutturazione dei debiti e, in misura inferiore, quelle dirette a sostenere gli investimenti; le richieste volte al finanziamento del capitale circolante, invece, si sono ridotte in tutte le aree ad eccezione del Nord Est. È quanto emerge dai risultati dell'indagine, condotta dalle Filiali regionali della Banca d'Italia su un campione di 240 banche e relativa al primo semestre del 2024.L'indagine fornisce indicazioni sulla domanda didi imprese e famiglie e sulle politiche di offerta adottate dalle banche ed è disaggregata per area geografica e settore economico.Nello stesso periodo le politiche dialle imprese sono rimaste improntate alla cautela in tutte le aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno; vi ha inciso la maggiore percezione del rischio da parte degli intermediari su particolari settori, imprese o aree.Nel primo semestre del 2024 è tornata ad aumentare la domanda di prestiti per l'acquisto die quella per. Le richieste di mutui sono cresciute in misura lievemente più marcata nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno. Le politiche di offerta dei mutui alle famiglie sono rimaste sostanzialmente invariate in tutte le aree del Paese, sebbene l'erogazione dei prestiti si sia accompagnata alla richiesta di maggiori garanzie. Anche per il credito al consumo le condizioni di offerta si sono mantenute pressoché stazionarie.Nella prima parte del 2024, in un contesto di contenimento deiofferti dalle banche, è diminuita la domanda di depositi da parte delle famiglie. Le richieste di titoli di Stato, di azioni e di quote di fondi comuni sono invece aumentate.