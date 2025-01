Aeffe, nel 2024 ricavi in calo a 251 milioni di euro (-21,2%): pesa rallentamento mercato internazionale

Gruppo Aeffe

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del, società del lusso quotata al segmento Euronext STAR Milan, ha approvato i dati preliminari relativi aldell’esercizio 2024. Nel 2024 il gruppo ha registrato ricavi per, rispetto ai 319 milioni di euro del 2023 (-21,2% a tassi di cambio costanti, -21,3% a tassi di cambio correnti).I ricavi dellasono stati pari aal lordo delle elisioni tra le due divisioni, registrando un decremento del 21,7% a cambi costanti rispetto al medesimo periodo del 2023 (-21,8% a cambi correnti). I ricavi dellasono stati pari aal lordo delle elisioni tra le due divisioni, registrando un decremento del 25,3% a cambi correnti rispetto al medesimo periodo del 2023 (medesima percentuale a cambi costanti)."Il 2024 con le sue difficoltà nei mercati internazionali non ci ha colti impreparati. L’azienda si è attrezzata con tutti gli strumenti possibili per affrontare questa fase: il riposizionamento di Moschino con la Direzione Creativa di Adrian Appiolaza e la scelta di integrare la linea Philosophy all’interno di Alberta Ferretti con alla guida Lorenzo Serafini sono stati frutto di un pensiero strategico finalizzato a rispondere alle necessità del panorama attuale del fashion – ha commentato, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa –. Affrontiamo quindi il nuovo anno con uno sguardo ottimista e positivo. Ci auspichiamo che i consumatori finali in tutto il mondo riacquisteranno velocemente un rinnovato desiderio nei confronti della moda e del lusso, e noi ci aspettiamo di vedere i primi segnali di una nuova crescita a partire dal secondo semestre dell’anno".