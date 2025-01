Eventi e scadenze del 30 gennaio 2025

Martedì 28/01/2025

Mercoledì 29/01/2025

Giovedì 30/01/2025

(Teleborsa) -- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Verona - Evento verticale di Fieragricola dedicato all’innovazione in agricoltura. Due giorni di approfondimenti, formazione e incontri business per gli operatori di settore- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Varsavia - I Ministri degli Affari Interni discuteranno di come rafforzare la sicurezza dell'UE in relazione alla migrazione, alla protezione civile e alla prevenzione della criminalità organizzata. Il secondo giorno i Ministri della Giustizia affronteranno le sfide allo stato di diritto e il loro impatto sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, oltre agli sviluppi nella giustizia dell'UE e all'aggressione russa contro l'Ucraina10:00 -- Sala stampa Istituto Nazionale di Statistica, Roma - Conferenza stampa, in modalità ibrida, per illustrare la Stima preliminare del PIL relativa al IV trimestre 2024. I ricercatori esperti commenteranno i dati contenuti nel relativo comunicato, che sarà pubblicato sul sito dell'Istat10:00 -- MADE-Competence Center Industria 4.0, Milano - Evento di lancio del progetto europeo "AI-MATTERS", iniziativa co-finanziata dall'UE e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per supportare le aziende nello sviluppo e nella sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale per il manifatturiero10:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - 3ª edizione del Forum organizzato dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l’AD Dario Scannapieco, dal titolo "Giovani, innovazione, sostenibilità". Interverranno tra gli altri Giovanni Azzone, Presidente di ACRI e Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana11:00 -- Europa Experience – David Sassoli, Roma - Presentazione dei risultati Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI e FEI) da parte della Vicepresidente BEI, Gelsomina Vigliotti, che sarà seguita dalla firma di due accordi di finanziamento fra la BEI e la Regione Calabria, alla presenza del Presidente Roberto Occhiuto11:00 -- Scandicci - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura per l'anno 202511:30 -- Sede del gruppo, Milano - Presentazione degli obiettivi di crescita del gruppo in Italia e approfondimento dell’impatto dell’AI sulla società italiana in riferimento al mondo del lavoro. Intervengono, Victorien Vaney, Presidente e CEO di Synergie Group, Marco Valsecchi, AD di Synergie Italia e Prof.ssa Nicoletta Vittadini, sociologa ed esperta di innovazione digitale dell’Università Cattolica di Milano11:30 -- Sala Spadolini, Ministero della Cultura - Conferenza stampa per presentare il protocollo di intesa siglato dal Ministero della Cultura, da Intesa Sanpaolo, dalla Struttura Commissariale sisma 2016 e dal Comune di Amatrice per la ricostruzione della Chiesa di San Francesco nel Comune di Amatrice. Interverrà, tra gli altri, il Ministro Giuli11:30 -- Sala conferenze stampa, Camera dei deputati - Conferenza stampa di Facile.it e Consumerismo No Profit per la presentazione del progetto "Stop alle truffe - Rc Auto" dove verranno resi noti i dati dell’indagine relativa alle truffe ai danni dei consumatori nell'ambito delle assicurazioni auto13:30 -- Montecitorio - Le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgono l’audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 27 gennaio 202514:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti14:30 -- Appuntamento: Generali Investor Day 2025. Durante l'evento il top management presenterà il nuovo Piano Strategico di Gruppo 2025-2027. Dopo la presentazione si terrà una sessione di Q&A. - presso le Procuratie Vecchie di Venezia