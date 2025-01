HBX Group, debutto a Madrid il 13 febbraio. Market cap tra 2,7 miliardi e 3 miliardi di euro

(Teleborsa) -, azienda spagnola attiva nel TravelTech, si avvicina al debutto sulla Borsa di Madrid. Dopo il primo annuncio dell'intenzione di quotarsi, arrivato due settimane fa , la società ha annunciato la registrazione e l'in relazione all'offerta pubblica iniziale (IPO). Il processo di bookbuilding inizierà dopo l'approvazione e la registrazione del Prospetto presso la CNMV.Si prevede che l'offerta consista in un'offerta primaria di azioni di nuova emissione, mirata a un aumento di capitale di circa 725 milioni di euro, nonché un'offerta secondaria fino a 25 milioni di euro di azioni esistenti da parte di alcuni azionisti. La società annuncia l'intervallo di prezzo indicativo non vincolante dell'offerta, compreso tra 10,50 e 12,50 euro per azione. Sulla base dell'intervallo di prezzo indicativo non vincolante, si prevede che la società raggiunga unadi euro.La dimensione iniziale totale dell'offerta è fino a 750 milioni di euro all'estremità superiore dell'intervallo di prezzo. Oltre all'offerta di azioni di nuova emissione, ci sarà un'da parte di Canada Pension Plan Investment Board, Cinven ed EQT di 2 milioni di azioni esistenti a investitori qualificati per ottenere proventi lordi compresi tra 21 milioni di euro e 25 milioni di euro (alle estremità inferiore e superiore dell'intervallo di prezzo di offerta).Il prezzo di offerta sarà determinato al completamento del periodo di bookbuilding, il 10 febbraio 2025 circa. Ildelle azioni dovrebbe essere il2025.