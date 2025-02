Airbus presenta l’A390

AIRBUS

Lufthansa

(Teleborsa) - Il colosso franceseha presentato il suo ultimo progetto,, destinato a diventare il jet passeggeri più grande del mondo e il primo aereo a tre piani in assoluto, con una capacità di 1000 passeggeri.L'Airbus 390 sarà disponibile in, una è l'A390-800, a 3 piani, e l'altra -900, a 2 piani, entrambe dotate di 6 motori Rolls Royce e con un’autonomia di 12mila km.. E’ certo cheha ordinato il primo aereo che entrerà in servizio, ma Emirates sarà il più grande utente dell'Airbus A390 con un ordine di 190 aerei.