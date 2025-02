Banco Desio e Workinvoice siglano partnership strategica per supporto finanziamenti a PMI

Banco Desio

(Teleborsa) -rafforza il proprio impegno verso le piccole e medie imprese italiane attraverso una, la principale piattaforma italiana di. Questa collaborazione rappresenta una tappa strategica nell’acquisizione di Workinvoice da parte della società quotata, operazione mirata a creare sinergie e potenziare l’offerta di soluzioni digitali per il. In particolare, Workinvoice mette a disposizione di Banco Desio la propria esperienza e tecnologia avanzata per offrire alle PMI strumenti digitali di accesso immediato alla liquidità tramite ilBanco Desio, in linea con il piano industriale "Beyond 2026", hae arricchire la propria offerta nel settore del supply chain finance. La banca, storicamente attenta alle realtà imprenditoriali italiane,introducendo strumenti digitali innovativi per una. Grazie alla tecnologia di Workinvoice, la banca potrà, flessibile e moderna, rispondendo alla crescente domanda di prodotti digitali nel contesto imprenditoriale italiano."La partnership con Workinvoice rappresenta un ulteriore importante passo per rafforzare il nostro supporto alle PMI italiane. Grazie a questa collaborazione - commenta, Amministratore Delegato di Banco Desio - siamo in grado di offrire soluzioni innovative e flessibili che rispondono alle esigenze di liquidità delle imprese, migliorando la gestione del capitale circolante. Siamo convinti che questa alleanza porterà un valore aggiunto significativo alla nostra clientela, permettendo di affrontare con maggiore serenità le sfide del mercato".Per, CEO di Workinvoice, la collaborazione Banco Desio rappresenta "un modello virtuoso per l'innovazione nelsettore finanziario e che contribuirà in maniera significativa alla crescita delle PMI, motore portante dell’economia italiana".