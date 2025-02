Capitalizzazione EGM si stabilizza a 8.125 milioni euro: calano raccolta e quotazioni

(Teleborsa) -si sono dimostratiin termini di transazioni, nonostante un contesto macroeconomico complesso. Questi mercati hanno continuato a sostenere l'innovazione e le imprese emergenti, mantenendo l'attività in termini didi mercato, capitale raccolto e numero di, a dispetto dell', indotto dalle sfide economiche e dalle basse valutazioni, che hanno reso molte società delle opportunità attraenti il capitale privato. E' quanto emerge dal consueto report annuale di, società d’investment banking specializzata sui mercati europei "Growth" riservati alle Small & Mid Cap.Nel 2024,ha dovuto affrontare, caratterizzate da una crescita debole e da pressioni strutturali in settori chiave., l'aumento dei costi dell'energia e le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno creato un ambiente difficile per le imprese, con la produzione manifatturiera e industriale che ha registrato una notevole contrazione in diversi grandi settori. Queste dinamiche hanno sottolineato laeuropea e la necessità di risposte politiche coordinate.Nonostante i numerosi ostacoli, tra cui ile l'incertezza del clima economico, i mercati del segmento Growth hanno mostrato. Il calo delle valutazioni ha creatoper gli investitori, mentre la prospettiva di unadi interesse offre il potenziale per un nuovo slancio. L'alleggerimento dei costi di finanziamento renderebbe le opzioni di finanziamento alternative più accessibili e convenienti, contribuendo a sostenere la traiettoria di crescita di questi mercati nel prossimo futuro.del mercato EGM è rimasta, aumentando leggermente da 8.020 milioni di euro nel 2023 adi euro nel 2024, dopo un calo più pronunciato dagli 11.519 milioni di euro del 2021. Questa stabilità negli ultimi anni suggerisce che le condizioni di mercato si sono in qualche modo stabilizzate, nonostante le pressioni. Il, passando da 203 nel 2023 anel 2024, riflettendo una graduale ripresa dell'attività di mercato e delle nuove quotazioni. Nel corso dell'anno si sono verificati, facendo segnare una diminuzione rispetto ai 21 delisting dell’anno precedente.ha registrato unda 835 milioni di euro nel 2021 a 180 milioni di euro nel 2024. Ilha seguito un'analoga tendenza al ribasso, passando da 44 nel 2021 a. Ciò indica un contesto difficile per le aziende che intendono quotarsi, influenzato dalle incertezze macroeconomiche e dalle condizioni finanziarie più rigide.Guardando all'andamento del mercato italiano, ilè stato in testa con un guadagno del 12,6%, in gran parte guidato dalla forte, sostenuto dall'aumento dei tassi d'interesse e da un'attiva di M&A. Ilha seguito con un aumento del 7,2%, riflettendo la tenuta delle aziende di medie dimensioni. Al contrario,ha registrato un calo del -4,8%, evidenziando le sfide per le aziende più piccole, focalizzate sulla crescita in un contesto finanziario più rigido. Il FTSE Italia Small Cap è rimasto piatto.tra il 2024 e il 2026, a testimonianza della forte performance finanziaria e di una prospettiva positiva per il mercato. Ii sono previsti in aumento da 10.784 milioni di euro nel 2024 a 15.672 milioni di euro nel 2026, grazie alla robusta attività commerciale e all'espansione.si prevede che segua questa traiettoria, crescendo da 1.630 milioni di euro a 3.446 milioni di euro, a testimonianza di una maggiore efficienza operativa e della capacità di generare maggiori profitti.dovrebbe più che triplicare, passando da 578 milioni di euro nel 2024E a 1.897 milioni di euro nel 2026E, evidenziando una maggiore stabilità finanziaria e redditività. Nel frattempo, laè destinata a migliorare in modo significativo, passando da 794 milioni di euro nel 2024E a una posizione di cassa netta di 131 milioni di euro nel 2026E. Questo miglioramento indica una riduzione della leva finanziaria e una maggiore flessibilità finanziaria, posizionando il mercato in una crescita sostenibile.