Energia, riqualificazione Catanzaro: ENEA presenta masterplan

(Teleborsa) -che prevede l’efficientamento energetico degli edifici residenziali pubblici, la valorizzazione delle aree verdi, la promozione della mobilità sostenibile, l’uso degli spazi collettivi per accrescere l’inclusione sociale. Quattro strategie progettuali su cui si fonda il, nell’ambito del progetto “DeSign” di “Italia in classe A”, laboratorio urbano multidisciplinare che vuole dimostrare come le città possano essere partner centrali nei piani di ricerca e di innovazione dell’Unione europea.Il modello - spiega la nota - ècon l’obiettivo di instaurare un dialogo permanente e strutturato tra le città e il governo per definire le politiche abitative, accelerare e razionalizzare i finanziamenti europei per l’edilizia sociale, trasferire parte dei fondi di coesione direttamente ai governi locali, così da consentire soluzioni rapide e incisive. Il masterplan per Catanzaro, attraverso una visione progettuale innovativa e sostenibile, vuole essere un modello di intervento per altre aree della città. Partendo dalla rigenerazione urbana dei quartieri periferici Corvo e Aranceto, che risentono di un’urbanizzazione non controllata, di un forte consumo edilizio energivoro, di carenze infrastrutturali e di problemi anche sociali.Per quanto riguarda laranno recuperate le acque piovane e sarà incentivata la produzione di energia elettrica da fotovoltaico con l’installazione di impianti sui tetti degli edifici residenziali e comuni, che possano alimentare le comunità energetiche locali. Per quanto riguarda la valorizzazione delle aree verdi, è prevista la piantumazione di alberi nelle aree residenziali per favorire la forestazione urbana e migliorare la qualità dell’aria e la creazione di giardini e orti urbani per offrire spazi di socializzazione e benessere.Per creare una città più vivibile, dove tutto sia facilmente raggiungibile in quindici minuti, il masterplan contempla una rete di connessione ciclopedonale, l’ottimizzazione degli accessi della metropolitana, la riorganizzazione della viabilità. Per promuovere gli spazi pubblici e il senso di appartenenza alla comunità, saranno creati centri culturali e piazze per eventi e occasioni di aggregazione, con attenzione ai laboratori di quartiere e alle attività formative.“Questo progetto nasce dall’impegno dell’ENEA che, in qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, promuove soluzioni innovative e replicabili di progettazione urbana ed edilizia per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e favorisce la diffusione della cultura dell’efficienza energetica a tutti i livelli”, osservadirettrice del Dipartimento ENEA Unità Efficienza Energetica. “Si tratta di un approccio basato sul coinvolgimento degli attori che operano sul territorio, che ha l’obiettivo di raccogliere le sfide della transizione energetica tenendo conto sia delle trasformazioni tecnologiche in atto che della dimensione sociale”, conclude Bertini.