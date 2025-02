Eurozona, l'attività economica torna a crescere a gennaio

(Teleborsa) - Il mese di apertura del 2025 ha registrato un rilancio dell’attività economica del settore privato dell’eurozona, questo si evince dall’analisi dei dati previsionali dell’indagine PMI. Il tasso di espansione è tuttavia solo marginale a causa dell’attuale. I segnali di miglioramento dell’attività hanno portato l’occupazione ad un livello vicino alla stabilizzazione. Nel frattempo, i costi sono fortemente aumentati, con un. A loro volta, anche le aziende hanno incrementato i prezzi di vendita ad un tasso maggiore.L’Indice HCOB Flash PMI Composito della Produzione dell’eurozona, una volta destagionalizzato e calcolato sulla base dell'85% circa delle risposte solitamente raccolte dall’indagine e redatto da S&P Global, a gennaio è tornato ad essere superiore alla soglia di non cambiamento di 50 e ha segnalato il primo rialzo dell’attività dell’eurozona da agosto 2024. Posizionandosi su 50,2, l’indice ha tuttavia mostrato solo una marginale rialzo da 49.6 di dicembre, segnando un lieve incremento della produzione del settore privato.Nelle principali economie dell’eurozona sono evidenti. In Germania, l’attività economica di inizio annoha riportato una stabilizzazione che conclude la sequenza di declino di sei mesi. La Francia resta in contrazione, ma ad untasso rallentato al valore più debole dallo scorso settembre. Il resto dell’eurozona continua a superare le prestazioni delle duemaggiori economie registrando una nuova modesta espansione della produzione e per il tredicesimo mese consecutivo. Dettoquesto, rispetto a dicembre il tasso di crescita è rallentato.Ad inizio del 2025, la fiducia sta mostrando generalmente una stabilizzazione, con le aziende rimaste ottimiste su una crescitadella produzione nei dodici mesi a venire. Tuttavia, la positività mostrata risulta di nuovo indebolita rispetto alla media di serie. Alivello settoriale si sono registrate tendenze contrastanti: l’ottimismo del manifatturiero si è rafforzato salendo ai massimi in settemesi, mentre il terziario ha segnalato un calo della fiducia. L’approccio positivo è salito marcatamente in Germania, mentre inFrancia si è limitato a restare in territorio di crescita. Il resto dell’eurozona sta segnalando un forte ottimismo."L'inizio del nuovo anno è leggermente incoraggiante.. La resistenza del settore manifatturiero si è un po' attenuata, mentre il settore dei servizi continua a segnare una moderata espansione. La Germania ha esercitato un ruolo importante nel miglioramento dell'economia dell'eurozona, con l'indice composito che è tornato in territorio di crescita. Al contrario, l'economia francese è rimasta in contrazione", dichiara, commentando i dati PMI flash.. L'inflazione dei costi nel settore dei servizi ha indicato un rialzo, con la presidente della BCE Christine Lagarde che ha già dichiarato di monitorare la situazione attentamente. I prezzi di vendita nel settore sono aumentati a un ritmo simile a quello del mese scorso. È preoccupante l’incremento dei prezzi di acquisto affrontati dal settore manifatturiero, che pone fine a quattro mesi di costi stabili o in calo. Questa maggiore pressione sui prezzi potrebbe essere attribuita all'indebolimento dell'euro e all'aumento della tassa sul CO2 in Germania. Nel settore dei servizi, è probabilmente dovuto al rialzo dei salari, che durante il terzo trimestre del 2024, secondo l’Eurostat sono cresciuti nell’eurozona al tasso più alto dall'introduzione della moneta unica. Tuttavia, dato l’attuale stato di debolezza economico,".