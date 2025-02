Milano chiude in rosso. Mercati europei più sacrificati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano leannunciati dal Presidente americano Donald Trump. Le nuove tariffe del 25% per i prodotti importati da Messico e Canada e di un 10% aggiuntivo per i prodotti in arrivi dalla Cina prenderanno il via domani. Nonostante non si parli ancora di dazi contro l'Europa, sono stati, oltre ai settori più esposti all'export., che tuttavia mostra cali meno consistenti, a motivo del minor peso che questi settori hanno sul mercato italiano, dominato dalle banche.e prosegue gli scambi in rosso, con vendite sugli stessi settori (auto e tech), a dispetto dei, che mostra una ripresa, e sul mercato delleSegno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,8%). Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,59%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,9 dollari per barile, con un calo dello 0,51%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,49%.scende dell'1,40%, calo deciso per, che segna un -1,04%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,69%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 38.478 punti. In lieve ribasso il(-0,46%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il(-0,66%).di Piazza Affari, resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,43%.avanza dell'1,42%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,06%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,85%.La peggiore performance si registra su, che ha chiuso a -4,52%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,42%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,81%),(+2,86%),(+2,32%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,60%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,89%.