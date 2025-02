Orsero presenta guidance 2025 fra consolidamento investimenti e nuove opportunità

Orsero

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, sulla base delle proiezioni di budget approvate per l’esercizio 2025, ha reso nota la, indicando il raggiungimento dicompresi tra 1.580 e 1.640 milioni di euro, uncompreso tra 77 e 82 milioni ed uncompreso tra 26 e 30 milioni. Laè attesa fra 110 e 105 milioni; investimenti in attivo immobilizzato operativo compresi tra 15 e 17 milioni.In continuità con gli scorsi anni, il Consiglio di Amministrazione ha deciso anche di comunicare al mercato gli, indicando per il 2025: un indice dia metro cubo refrigerato in diminuzione a 79,55 Kwh/mc; una percentuale stand di mercato coinvolti in attività contro lo spreco alimentare in incremento al 100% del totale; una percentuale di dipendenti coinvolti nell'attività di formazione sulla sostenibilità in aumento al 100% del totale; una percentuale di magazzini certificati per la sicurezza alimentare in aumento al 100% del totale."L’esercizio appena concluso ci ha dimostrato come la nuova taglia del Gruppo sia coerente alle aspettative in termini dimensionali e di redditività e come le acquisizioni effettuate negli ultimi anni stiano dando i risultati e gli sviluppi sperati", affermano, Vicepresidente e CEO del Gruppo,, co-CEO e CFO, aggiungendo "ci attendiamo il 2025 come un anno di ulterioreconsolidamento degli investimenti effettuati e di continua ricerca di nuove opportunità di crescita coerenti con la visione e la strategia di Gruppo"."La dimensione raggiunta dalla Società e la generazione di cassa del modello di business - concludono - ci consente di continuare a crescere e investire, mantenendo allo stesso tempo un corretto livello di remunerazione per gli azionisti senza pregiudicare la forza e la stabilità patrimoniale e finanziaria del Gruppo".