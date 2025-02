Trump mette in "pausa" i dazi contro il Messico. Wall Street recupera dai minimi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

beni industriali

Verizon Communication

Procter & Gamble

United Health

Amgen

Dow

Apple

Caterpillar

3M

IDEXX Laboratories

Costco Wholesale

Baker Hughes Company

Meta Platforms

Moderna

Tesla Motors

PDD Holdings

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, a seguito di una telefonata "molto amichevole" intrattenuta con la presidente messicana Claudia Sheinbuam, che ha assicurato la fornitura ditra Stati Uniti e Messico contro l’immigrazione illegale. Nel frattempo, gli Stati Uniti e il Messico continueranno iIl rinvio nell’introduzione dei dazi annunciati sabato da Trump - una tariffa del 25% sul Canada e Messico e del 10% sulla Cina - lasciano sperare che il presidente utilizzerà, piuttosto che rischiare una grande guerra commerciale.La positiva evoluzione della vicenda ha consentito un, che era partita fortemente negativa, sulla scia della politica protezionistica avviata dal nuovo inquilino della Casa Bianca.A sostenere la rimonta del mercato USA concorrono poi alcuni, come quello sullee gli indici, che segnalano un recupero dell'attività.A metà giornata gli. Nessuna variazione significativa per ilche si attesta sui valori della vigilia a 44.507 punti, mentre si muove al ribasso l', che perde lo 0,52%, scambiando a 6.009 punti. Sotto la parità il(-0,53%); sulla stessa tendenza l', che mostra un calo dello 0,64%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,71%),(+0,63%) e(+0,58%). Nel listino, i settori(-1,42%),(-1,25%) e(-0,81%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,64%),(+1,31%),(+1,19%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,64%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+11,68%),(+2,49%),(+1,86%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che arretra del 7,15%.Crolla, con una flessione del 6,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,62%.