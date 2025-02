Giornata mondiale contro il cancro, Aletheia: "Dieta equilibrata può contribuire a prevenzione"

(Teleborsa) - Una dieta equilibrata può contribuire alla prevenzione di alcune forme di tumori, ma in Italia solo il 7% della popolazione adulta adotta abitudini alimentari corrette a partire, ad esempio, dal consumo di frutta e verdura. Preoccupa anche la crescita nei consumi di cibo spazzatura e di ultra-formulati soprattutto tra le nuove generazioni. È quanto rivela la– primo think tank scientifico italiano presieduto dae diretto da, dedicato al rapporto tra cibo, stili di vita sani e salute – in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, sottolineando l'importanza di una corretta alimentazione e di stili di vita sani come strumenti utili nella prevenzione dei tumori, con un'attenzione particolare verso le giovani generazioni.con un incremento del 5% rispetto ai 376mila del 2020. Questo fenomeno, che coinvolge anche le nuove generazioni, è influenzato da diversi fattori, tra cui abitudini alimentari non sempre adeguate e uno stile di vita sedentario.risultano tra i più diffusi con una prevalenza del 26% dei casi e i comportamenti alimentari e la sedentarietà giocano un ruolo significativo."L'obesità, legata a mediatori infiammatori e anomalie metaboliche, è un fattore di rischio significativo per l'insorgenza di tumori, come evidenziato nel report del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. A questa condizione – afferma– si aggiunge la sedentarietà, che aumenta ulteriormente i rischi per la salute. Tuttavia, scelte alimentari consapevoli, rappresentano una protezione fondamentale contro molte malattie legate allo stile di vita moderno. La Fondazione Aletheia, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolinea l'urgenza di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza riguardo a una corretta alimentazione, affinché possano adottare stili di vita sani fin dalla giovane età, contribuendo così alla prevenzione del cancro e di altre malattie croniche".Secondo l'analisi della Fondazione Aletheia,, mentre più della metà si limita a un consumo di 1-2 porzioni al giorno, al di sotto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Una dieta equilibrata rappresenta un elemento fondamentale per la prevenzione dei tumori: secondo l'OMS, un'alimentazione corretta e stili di vita sani potrebbero contribuire a prevenire fino al 40% dei tumori, tra cui quelli al colon, al seno, allo stomaco e all'esofago.Accanto alla dieta, anchesono fattori che vanno considerati.mostrano che solo il 47% degli italiani pratica regolarmente attività fisica, mentre il 30% conduce uno stile di vita sedentario. In particolare, i giovani sono sempre più esposti a questi fattori di rischio, in parte a causa di modelli alimentari poco salutari e di un crescente tempo trascorso davanti a dispositivi elettronici.