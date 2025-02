Infineon migliora la guidance sui ricavi per l'intero esercizio

Infineon Technologies

(Teleborsa) -, società tedesca di semiconduttori, ha comunicato che neli ricavi del Gruppo sono scesi a 3.424 milioni di euro, rispetto ai 3.919 milioni di euro del trimestre precedente. Il calo del 13 percento dei ricavi è stato il risultato di una domanda più debole in tutti e quattro i segmenti: Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power & Sensor Systems (PSS) e Connected Secure Systems (CSS). Il margine di risultato del segmento è sceso al 16,7 percento, rispetto al 21,2 percento dell'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2024. L'utile per il periodo nel primo trimestre è salito a 246 milioni di euro, rispetto a una perdita per il periodo di 84 milioni di euro nel trimestre precedente."Infineon ha retto bene in un contesto di mercato debole, chiudendo il suo primo trimestre leggermente in anticipo rispetto alle aspettative - afferma il- In un contesto economico incerto e persistente, la nostra traiettoria aziendale in questo anno fiscale sta seguendo lo schema che ci aspettavamo: dopo la prevista riduzione delle scorte, continuiamo a prevedere che la ripresa della domanda sarà graduale per l'attuale anno fiscale. L'aspetto positivo è il passaggio a un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale, che sta guidando la domanda per le nostre principali soluzioni di alimentazione per i data center AI".Leper l'anno fiscale 2025: sulla base di un tasso di cambio ipotizzato di 1,05 dollari USA per euro (in precedenza 1,10 dollari USA), si prevede ora che i ricavi siano invariati o leggermente in aumento (in precedenza: in leggero calo) rispetto all'anno precedente. Il margine lordo rettificato dovrebbe essere intorno al 40 percento e il margine di risultato del segmento nella fascia percentuale midto-high-teens. Sono previsti investimenti per circa 2,5 miliardi di euro. Il free cash flow rettificato per gli investimenti negli edifici di facciata dovrebbe essere di circa 1,7 miliardi di euro e il free cash flow di circa 900 milioni di euro