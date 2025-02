La Freccia di febbraio abbraccia l'amore con Bianca Guaccero

(Teleborsa) - È innamorata della vita, volto di copertina dellaDopo la vittoria all’ultima edizione di Ballando con le stelle si prepara a. L’attrice e conduttrice ha ritrovato la fiducia in sé stessa dopo un momento difficile eche sarà in scena nella stagione 2025/2026, in attesa di approdare in tv con un one-woman show.L’amore ispira anche i viaggi dello scrittore, che trascorre un mese in Svezia e uno in Italia, dove vive la sua compagna. Nel suo ultimo libro– di cui il magazine regala un estratto in allegato – l’autore de La vera storia del pirata Long John Silver racconta le abitudini e le nevrosi di chi si sposta per lavoro, studio o una relazione a distanza. Tracciando i confini di un fenomeno antropologico globale.Oltre a essere il mese dedicato all’amore, febbraio è anche sinonimo di vacanze sulla neve. Da non perdere l’itinerario tra Sestriere, Bormio, Bardonecchia, Courmayeur e Madonna di Campiglio sulle tracce del 105XMasters Winter Tour, evento all’insegna dello sport e del divertimento di cui Trenitalia è Official Green Carrier.Non mancano le interviste ai protagonisti dello spettacolo come l’attriceal cinema con la commedia Fatti vedere, ilin gara a Sanremo, la cin tour con lo spettacolo teatraleVita bassa.Infine, gli. La Reggia di Caserta ospita la monografica Metawork, che ripercorre la carriera di Michelangelo Pistoletto. Al MamBo di Bologna va in scena l’ironia nell’arte italiana moderna e contemporanea, tra assurde performance e manifesti paradossali. A Palazzo delle esposizioni di Roma è in programma la mostra Elogio della diversità, un percorso negli ecosistemi italiani che invita a riflettere sul tema del cambiamento climatico.